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Şevket Çoruh'tan Serenay Sarıkaya göndermesi

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Geçtiğimiz günlerde ekranların en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'a geri dönen Şevket Çoruh, Özgür Ozan'la katıldığı etkinlikte verdiği Serenay Sarıkaya cevabıyla herkesi güldürdü.

Şevket Çoruh'tan Serenay Sarıkaya göndermesi mask
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18 yıldır soluksuz izlenen fenomen yapım Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. En sevilen karakterlerin başında olan Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh, 2022 yılında diziden ayrıldı. Geçtiğimiz ay oyuncunun diziye dönmesiyle dizinin takipleri çok sevinmişti.  

'MİLLETİN YANINDA SERENAY SARIKAYA; BİZİM YANIMIZDA ÖZGÜR OZAN'

Dizideki en yakın arkadaşı olan Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan ile bir etkinliğe katılan Çoruh, "En son eğlendiğiniz sahne?" sorusuna verdiği cevapla herkesi güldürdü. Özgür Ozan, "Şevket'in poposuna şaplak attığım sahne var ya!" deyince Çoruh, "Yatak sahnemizi diyorsun. Özgür beyle bir o olmamıştı yatağa da girdik. Milletin yanında Serenay Sarıkaya, bizim yanımızda Özgür Ozan" dedi ve salondaki herkesi kahkahalara boğuldu. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Fenomen, Son, var, devam, 2022

15 May 2024 - 22:27 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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