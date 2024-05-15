Alkolün etkisiyle evi annesi içerdeyken ateşe verdi

Alkol aldığı iddia edilen Selim Yazıcı annesi K. Yazıcı’nın (75) içeride bulunduğu sırada bilinmeyen nedenle benzin döküp evi ateşe verdi. Yangını fark eden mahallelinin müdahalesi sonucu Selim Yazıcı ve annesi K. Yazıcı evden çıkarılırken, büyüyen alevler ise bitişikte bulunan tek katlı eve de sıçradı. Anne K. Yazıcı, tedbir amaçlı ambulansa alınırken, oğlu Selim Yazıcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

NEDEN YAKTIĞINI HATIRLAMIYOR

Gözaltına alınan Selim Yazıcı’nın emniyetteki ifadesinde evi yaktığını kabul ettiği ancak alkolün etkisi nedeniyle olayı ve neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen Yazıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA