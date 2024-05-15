15 May 2024 - 22:22- Gündem G:

Eğitimde şiddet bitmiyor! Sınıf öğretmenine sopalı saldırı

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Aksaray'da sınıf öğretmenine okulun bahçesinde bir kişi sopayla saldırdı.

Eğitimde şiddet bitmiyor! Sınıf öğretmenine sopalı saldırı mask
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Yenimahalle İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Aziz Koçak (56) ile M.E. (63) arasında okul bahçesinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.E., yanında getirdiği sopayla öğretmen Koçak'ı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aksaray  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçak'ın kolunun kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öğretmen Koçak, derse girmeye kısa bir süre kala bir öğrencinin yanına gelerek, okulun bahçesinde bir kişinin kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini anlattı.

Derse geç kalmamak için hızlıca okul bahçesinde arabaları park ettikleri alana gittiğini belirten Koçak, şunları kaydetti:

"Arabanın arkasından bir anda bir kişi çıktı, göremedim. Eli de arkasındaydı ama öyle sopa veya herhangi bir şey olacağını beklemiyordum. 'Hayırdır' demeye kalmadan sopayla bana vurmaya çalıştı. İlk sopa darbesi koluma, ikincisi de ayağıma geldi. Sopayı tuttum ve sarıldım. Diğer öğretmen arkadaşlar yanımıza geldi ve bizi ayırdılar. Ben zaten şeker hastasıyım, olayın etkisiyle bir hoş oldum, hemen ambulans geldi ve hastaneye getirdiler. Bu insan bizim okuldan bir öğrencinin velisi değil. Daha önce konuştuğumuz ve merhabalaştığımız bir insan. Bir dedikodudan dolayı aramız bozulmuştu. Yani biz daha 4 gün önce öğretmen arkadaşımız için eylem yaptık. 'Öğretmenlerimize şiddete hayır' diye tüm alanlarda haykırdık. Daha üzerinden bir hafta geçmeden şiddeti kendi üzerimizde gördük. 31 yıllık öğretmenim hiç başıma böyle bir olay gelmedi."

Kaynak: AA

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15 May 2024 - 22:22 - Gündem

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