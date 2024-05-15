Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

O.K.'ye evine girdiği sırada 3 şüpheli tarafından silahla 4 el ateş edildi. Ağır yaralanan O.K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi kendilerini araçta bekleyen diğer şüpheli ile birlikte olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma sonucu şüphelilerin S.Z. (25), O.D. (27), F.C.B. (25) ve U.K. (24) olduğu belirlendi. Şüpheliler saklandıkları Çeşme ilçesi ile Alaçatı Mahallesi'ndeki evlerde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA