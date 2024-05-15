- Asayiş

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

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İzmir'de bir kişi evine girerken şoke eden bir olay yaşandı. O.K.'nın (31) evine girerken silahlı saldırıya uğradı; gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı mask
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O.K.'ye evine girdiği sırada 3 şüpheli tarafından silahla 4 el ateş edildi. Ağır yaralanan O.K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi kendilerini araçta bekleyen diğer şüpheli ile birlikte olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışma sonucu şüphelilerin S.Z. (25), O.D. (27), F.C.B. (25) ve U.K. (24) olduğu belirlendi. Şüpheliler saklandıkları Çeşme ilçesi ile Alaçatı Mahallesi'ndeki evlerde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA

# kişi, Cinayet

15 May 2024 - 22:21 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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