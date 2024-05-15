Emekliye müjde! Başvuran herkese 5 bin lira veriliyor. Başvurular bugün başladı

Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre, kişi başına düşen geliri 5.665 TL ve altında olan emekliler Pazar Desteği Projesi’nden yararlanabilecek. Yılda bir kere verilecek olan bu destek, kişi başı geliri bir asgari ücretin 3/1’inden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzerindeki emeklileri kapsayacak. Hanede birden fazla emekli olduğunda ise destek sadece bir emekliyi kapsayacak.

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Başvuruda evrakların eksik olmadan teslim edilmesiyle yapılan incelemede kriterlere uyduğu belirlenen kişilerin başvurusu kabul edilecek. Kriterlere uyduğu belirlenen hanelerde emeklilerin banka hesaplarına bir kerelik 5.000 TL Pazar desteği yatırılacak. Başvurular 15-25 Mayıs 2024 tarihlerinde kabul edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi