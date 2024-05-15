- Ekonomi

Emekliye müjde! Başvuran herkese 5 bin lira veriliyor. Başvurular bugün başladı

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İstanbul Üsküdar Belediyesi seçim öncesinde emeklilere ek ödeme sözünü tuttu. 15-25 Mayıs 2024 arasında başvurular alınacak ve başvurulara 5 bin lira destek ödemesi verilecek. İşte ayrıntılar...

Emekliye müjde! Başvuran herkese 5 bin lira veriliyor. Başvurular bugün başladı mask
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Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre, kişi başına düşen geliri 5.665 TL ve altında olan emekliler Pazar Desteği Projesi’nden yararlanabilecek. Yılda bir kere verilecek olan bu destek, kişi başı geliri bir asgari ücretin 3/1’inden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzerindeki emeklileri kapsayacak. Hanede birden fazla emekli olduğunda ise destek sadece bir emekliyi kapsayacak.

BUGÜN BAŞLADI

Başvuruda evrakların eksik olmadan teslim edilmesiyle yapılan incelemede kriterlere uyduğu belirlenen kişilerin başvurusu kabul edilecek.  Kriterlere uyduğu belirlenen hanelerde emeklilerin banka hesaplarına bir kerelik 5.000 TL Pazar desteği yatırılacak. Başvurular 15-25 Mayıs 2024 tarihlerinde kabul edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# kişi, Bir, pazar

15 May 2024 - 22:12 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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