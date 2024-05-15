Emekliye müjde! Başvuran herkese 5 bin lira veriliyor. Başvurular bugün başladı

Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre, kişi başına düşen geliri 5.665 TL ve altında olan emekliler Pazar Desteği Projesi’nden yararlanabilecek. Yılda bir kere verilecek olan bu destek, kişi başı geliri bir asgari ücretin 3/1’inden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzerindeki emeklileri kapsayacak. Hanede birden fazla emekli olduğunda ise destek sadece bir emekliyi kapsayacak.
BUGÜN BAŞLADI
Başvuruda evrakların eksik olmadan teslim edilmesiyle yapılan incelemede kriterlere uyduğu belirlenen kişilerin başvurusu kabul edilecek. Kriterlere uyduğu belirlenen hanelerde emeklilerin banka hesaplarına bir kerelik 5.000 TL Pazar desteği yatırılacak. Başvurular 15-25 Mayıs 2024 tarihlerinde kabul edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.