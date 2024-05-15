15 May 2024 - 21:44- Gündem G:

Feci kaza! Yük treni otomobile çarptı: 3 yaralı

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Isparta'da yük treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Isparta'da yük treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı mask
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Isparta'nın Gönen ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Isparta-Afyonkarahisar seferini yapan yük treni, ilçenin Güneykent beldesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, B.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Kazada, otomobildeki sürücü B.T. ile N.T ve B.T yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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15 May 2024 - 21:44 AA Isparta- Gündem

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