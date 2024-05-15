- Asayiş

Otomobil uçuruma yuvarlandı; ölü ve yaralılar var

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Rize'de korkunç bir olay yaşandı. Çayeli ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı;1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı; ölü ve yaralılar var mask
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Emine Güven idaresindeki otomobil, toprak yoldan ilçe merkezine seyrederken kontrolden çıkarak yol kenarındaki 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Havva Erdem (70), Dursun Erdem (72), Gülsüm Çiftçi (64) ile Safiye Ergin (70) yaralandı. 

Olay yerine gelen ekipler, uçurumdaki yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla kazazedelerin yanına ulaşan ekiplerin ilk incelemelerinde yaralılardan Sefiye Ergin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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15 May 2024 - 21:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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