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Hayat Bilgisi'nin Barbie'sinden ilginç açıklama: Erkeklere etek ve oje yakışıyor

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Hayat Bilgisi'nde Barbie Gamze rolüyle şöhret olan İpek Erdem yaptığı açıklamayla gündem oldu. Erdem ilginç açıklamasında erkeklere oje ve eteğini yakıştığını söyledi.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'sinden ilginç açıklama: Erkeklere etek ve oje yakışıyor mask
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Nişantaşı'nda basın mensuplarının görünlediği İpek Erdem yaptığı ilginç açıklamasıyla gündem oldu. Hayat Bilgisi'nde Barbie Gamze'si karakteriyle tanınan Erdem, maliyet nedeniyle yaz dizilerinin çekilemeyecek olması hakkında düşüncelerini dile getiren İpek Erdem, "Beni etkilemiyor. Bugüne kadar bir tane yaz dizisi yaptım. Bir taraftan setler için hoş değil ama. İnsanlar para kazanıyor" diye konuştu.

İLGİNÇ YORUM

Bazı ünlü erkeklerin ise tırnaklarına oje sürmesiyle ilgili de konuşan oyuncu ilginç bir açıklamada bulunarak "Erkeklere oje yakışır. Erkeklere etek giymek de yakışıyor" dedi. Ünlü oyuncuya pek çok kişi tepki gösterirken bir o kadar da destek mesajı geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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15 May 2024 - 20:43 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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