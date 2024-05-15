Garanti Bankası satılıyor mu?

Türkiye'nin en büyük bankalardan biri olan Garanti Bankası hakkında ortaya atılan satılacağı iddiasıherkesi şaşırttı. Satıldığı dedikodularının herkes tarafından konuşulmasının ardından BBVA'dan da açıklama geldi. BBVA yaptığı açıklamada haberlerin asılsız olduğunu vurguladı. BBVA’nın iştiraki Garanti BBVA’nın satılacağı yönündeki haberlerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
'HABERLER ASILSIZDIR'
"BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamı BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlanmıştır. Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.