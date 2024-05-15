Zincirleme kaza! Ambulansla iki otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulans ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki özel bir hastaneye bağlı içerisinde hasta bulunmayan 01 KE 946 plakalı ambulans, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ışıklarda bekleyen M.E. idaresindeki 31 YM 142 plakalı otomobil ile A.C. idaresindeki 01 BSB 55 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 31 YM 142 plakalı otomobilinde sıkışan sürücü M.E. ve beraberindeki K.E. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 01 BSB 55 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan M.C. de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.