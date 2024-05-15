15 May 2024 - 20:37- Gündem G:

Zincirleme kaza! Ambulansla iki otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı

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Hatay'da bir ambulansla ışıkta bekleyen iki otomobil kazaya karıştı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza! Ambulansla iki otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı mask
Zincirleme kaza! Ambulansla iki otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı
Zincirleme kaza! Ambulansla iki otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulans ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza! Ambulansla iki otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı

S.T. idaresindeki özel bir hastaneye bağlı içerisinde hasta bulunmayan 01 KE 946 plakalı ambulans, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ışıklarda bekleyen M.E. idaresindeki 31 YM 142 plakalı otomobil ile A.C. idaresindeki 01 BSB 55 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme kaza! Ambulansla iki otomobil kazaya karıştı: 3 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 31 YM 142 plakalı otomobilinde sıkışan sürücü M.E. ve beraberindeki K.E. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 01 BSB 55 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan M.C. de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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15 May 2024 - 20:37 AA Hatay- Gündem

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