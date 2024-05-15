Squid Game'in 2.sezon yayın tarihi belli oldu

Güney Kore yapımı popüler dizi Squid Game'in heyecanla beklenen ikinci sezonu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae, hayranları sevindiren bir açıklamada bulundu. Jung-jae, ikinci sezonun aralık ayında yayınlanacağını belirtti. Ancak oyuncu, detaylı bilgi vermekten kaçındı.

2021 EYLÜL'DEN BU YANA İKİNCİ SEZON BEKLENİYOR

Netflix, henüz ikinci sezonun prömiyer tarihini resmi olarak duyurmadı. Ancak şirketin eş CEO'su Ted Sarandos, yeni sezonun 2024'ün ikinci yarısında yayınlanacağını daha önce söylemişti. İlk sezonun Eylül 2021'de yayınlanmasının ardından izleyicilerin beğenisini kazanan Squid Game, Hwang Dong-hyuk tarafından yaratıldı.

Dizi, 456 oyuncunun 3,3 milyon dolarlık bir ödül için çeşitli çocuk oyunlarında yarıştığı bir yarışmayı konu alıyor. Ancak yarışmanın sonunda sadece para değil, ölüm de var.

NETFLIX'TE EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Squid Game, büyük bir fenomen haline geldi ve Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu. Ayrıca, eleştirmenlerden de büyük övgü aldı. 2022'de 14 Emmy ödülüne aday gösterilen dizi, bu ödüllerden altısını kazandı, bunlar arasında Hwang'a verilen yönetmenlik ödülü de bulunuyor.

Kaynak: KARAR