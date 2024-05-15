Alacak meselesi yüzünden sokak ortasında ateş açtı

Arsa sahibi emekli polis Mehmet Yılmaz ile müteahhit Kerem Kaya arasında borç-alacak nedeniyle dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Bugün ise Mehmet Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla müteahhit Kerem Kaya ve Erkan Yıldız’a sokak ortasında ateş açtı. Olayda Kerem Kaya başından vurulurken, omzundan vurulan Erkan Yıldız ise sokakta bulunan markete sığındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müteahhit Kerem Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Markete sığınan yaralı Erkan Yıldız ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.