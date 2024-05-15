- Asayiş

Alacak meselesi yüzünden sokak ortasında ateş açtı

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Ankara'da emekli polis Mehmet Yılmaz, borç-alacak nedeniyle tartıştığı müteahhit Kerem Kaya'yı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü, Erkan Yıldız'ı yaraladı.

Alacak meselesi yüzünden sokak ortasında ateş açtı mask
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Arsa sahibi emekli polis Mehmet Yılmaz ile müteahhit Kerem Kaya arasında borç-alacak nedeniyle dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Bugün ise Mehmet Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla müteahhit Kerem Kaya ve Erkan Yıldız’a sokak ortasında ateş açtı. Olayda Kerem Kaya başından vurulurken, omzundan vurulan Erkan Yıldız ise sokakta bulunan markete sığındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müteahhit Kerem Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Markete sığınan yaralı Erkan Yıldız ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

# ilgili, sağlık

15 May 2024 - 20:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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