15 May 2024 - 19:27- Gündem G:

Haber alınamıyordu! Baba- kız evinde ölü bulundu

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Aydın'da haber alınamayan baba- kız evlerinde ölü bulundu. İlk incelemede baba ile kızın sobadan zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

Haber alınamıyordu! Baba- kız evinde ölü bulundu mask
Haber alınamıyordu! Baba- kız evinde ölü bulundu
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Hüseyin Bulum (90) ve kızı Durdu Çürükkaya (58), yakınları tarafından evlerinde ölü bulundu. Baba- kızın, yapılan ilk incelemede kömür sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldüğü belirlendi. 

Haber alınamıyordu! Baba- kız evinde ölü bulundu

Olay, saat 10.00 sıralarında kırsal Madran Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Bulum ve kızı Durdu Çürükkaya'nın evlerinden çıkmadığını fark eden yakınları, merak edip kapılarını çaldı. Kimsenin açmadığı ve üzerinde kilidi bulunmayan kapıyı açarak eve giren yakınları, baba- kızı hareketsiz halde bulup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba- kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede baba- kızın kömür sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldükleri belirlendi. Hüseyin Bulum ve kızı Durdu Çürükkaya'nın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemenin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

Kaynak: DHA

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15 May 2024 - 19:27 DHA - Gündem

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