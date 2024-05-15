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Genç kız konserde felç geçirdi

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ABD'nin New York kentinde düzenlenen Trophy Eyes konserine giden Bird Piche isimli genç kızın hayatı kabusa döndü. Konserde solistin üzerine atlamasıyla genç kız felç geçirdi.

Genç kız konserde felç geçirdi mask
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ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen konserde genç kız hayatının en kötü deneyimlerinden birini yaşadı. Konser sırasında Trophy Eyes solistini hayranlarının üzerine atladı. Bird Piche isimli genç kız da solistin üzerine atladığı kalabalığında içinde yer alıyordu. Baygınlık geçiren Piche apar topar hastaneye kaldırıldı.Doktorlar, baygınlık geçiren genç kızın ciddi bir omurilik yaralanması olduğunu ve kısmen felç geçirdiğini belirterek Piche'yi kapsamlı bir ameliyata aldı.

GRUPTAN AÇIKLAMA

Trophy Eyes konuya ilişkin açıklamada bulundu. Tedavi sürecinde genç kızı yalnız bırakmayacaklarını, yanında olmaya çalışacaklarını söyleyen Trophy Eyes, yaptığı yazılı açıklamada bunu kamuoyuna duyurdu. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Yer

15 May 2024 - 19:21 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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