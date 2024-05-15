Genç kız konserde felç geçirdi

ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen konserde genç kız hayatının en kötü deneyimlerinden birini yaşadı. Konser sırasında Trophy Eyes solistini hayranlarının üzerine atladı. Bird Piche isimli genç kız da solistin üzerine atladığı kalabalığında içinde yer alıyordu. Baygınlık geçiren Piche apar topar hastaneye kaldırıldı.Doktorlar, baygınlık geçiren genç kızın ciddi bir omurilik yaralanması olduğunu ve kısmen felç geçirdiğini belirterek Piche'yi kapsamlı bir ameliyata aldı.

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Trophy Eyes konuya ilişkin açıklamada bulundu. Tedavi sürecinde genç kızı yalnız bırakmayacaklarını, yanında olmaya çalışacaklarını söyleyen Trophy Eyes, yaptığı yazılı açıklamada bunu kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi