Survivor’ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz nefesleri kesti

Survivor’ın ilk kadın şampiyonu olarak tarihe geçen Merve Oflaz sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. İddialı pozlarıyla zaman zaman konuşulan Oflaz'a takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geliyor.

Güzelliğiyle ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü isim yazı Bodrum'da karşılaşdı. Son pozlarıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Takipçileri bikinili pozlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.



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Gönderisine yorum ve beğeni yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi