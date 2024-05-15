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Survivor’ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz nefesleri kesti

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Survivor’ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz yazı erken getirdi. Bodrum'da sahilde verdiği bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Survivor’ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz nefesleri kesti mask
Survivor’ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz nefesleri kesti
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Survivor’ın ilk kadın şampiyonu olarak tarihe geçen Merve Oflaz sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. İddialı pozlarıyla zaman zaman konuşulan Oflaz'a takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geliyor.

Güzelliğiyle ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü isim yazı Bodrum'da karşılaşdı. Son pozlarıyla  takipçilerini kendine hayran bıraktı. Takipçileri bikinili pozlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.


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Gönderisine yorum ve beğeni yağdı. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Son, Sosyal

15 May 2024 - 19:14 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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