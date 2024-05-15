Survivor’ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz nefesleri kesti

Survivor’ın ilk kadın şampiyonu olarak tarihe geçen Merve Oflaz sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. İddialı pozlarıyla zaman zaman konuşulan Oflaz'a takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geliyor.
Güzelliğiyle ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü isim yazı Bodrum'da karşılaşdı. Son pozlarıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Takipçileri bikinili pozlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
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Gönderisine yorum ve beğeni yağdı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.