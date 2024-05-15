KGK heyeti Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanyalı Önceki Dönem Dışişleri Bakanı, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:
" Ankara’da TBMM NATOPA ofisinde efsane Dışişleri eski Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu Küresel Gazeteciler Konseyi adına Yakup Aslan ve Dr. Esra Karahindiba ile ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza nazik kabulleri ve keyifli sohbeti için çok teşekkür ederiz." (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.