15 May 2024 - 19:09- Gündem G:

KGK heyeti Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

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Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Yakup Aslan ve Dr. Esra Karahindiba ile birlikte Çavuşoğlu ile görüştü

KGK heyeti Çavuşoğlu'nu ziyaret etti mask
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KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanyalı Önceki Dönem Dışişleri Bakanı, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:
" Ankara’da TBMM NATOPA ofisinde efsane Dışişleri eski Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu Küresel Gazeteciler Konseyi adına Yakup Aslan ve Dr. Esra Karahindiba ile ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza nazik kabulleri ve keyifli sohbeti için çok teşekkür ederiz." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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15 May 2024 - 19:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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