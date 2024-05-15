15 May 2024 - 18:40- Magazin G:

Barışmışlardı...Yunus Emre'den Aleyna'ya olay sözler: ''İntikamımı aldım''

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Uzun süredir küs olan Aleyna ve Yunus Emre aynı takıma düşünce buzlar erimeye başladı. Aleyna'nın eleme adayı olmasının ardından Yunus Emre'nin sözleri ise gündeme bomba gibi düştü.

Barışmışlardı...Yunus Emre'den Aleyna'ya olay sözler: ''İntikamımı aldım'' mask
Barışmışlardı...Yunus Emre'den Aleyna'ya olay sözler: ''İntikamımı aldım''
Barışmışlardı...Yunus Emre'den Aleyna'ya olay sözler: ''İntikamımı aldım''
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Survivor'da en çok konuşulan isimlerden Aleyna ve Yunus Emre bir süredir küstü. Kavga eden ve birbirlerine sert sözler söyleyen Aleyna ve Yunus Emre 1 aydır da konuşmuyordu.

İki tarafın ailesinin de istemediği bu dostluk bitmişti. Yarışmanın başından beri yakınlaşmaları sık sık gündem olan Aleyna ve Yunus Emre sonunda buzları eritti.

Aleyna ve Yunus Emre'nin bir arada olması ve sohbet etmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Aleyna diğer yarışmacılara dair düşüncelerini eski dostuyla paylaştı. Aleyna Yunus Emre'ye "Seda ablaya biraz kırıldım aslında" diyerek düelloda yalnız kalmasına dair yaşadıklarını anlattı.

Yunus Emre ise "Bunların olacağı belliydi" dedi.

Barışmışlardı...Yunus Emre'den Aleyna'ya olay sözler: ''İntikamımı aldım''

Tam ikilinin arasındaki buzlar erirken fragmanda Yunus Emre'nin dedikleri gündem oldu.

Aleyna yine eleme adayı oldu ve Yunus Emre ise dayanamadı. Yunus Emre bu konuda "Bazı kurtlar sürüye daldı, ondan sonra da oturdu çobanla yas tuttular. Aleyna da yem olan kuzulardan bir tanesiydi" dedi.

Barışmışlardı...Yunus Emre'den Aleyna'ya olay sözler: ''İntikamımı aldım''

Aleyna ise "Hep yanan ben oluyorum hangi takıma geçersem geçeyim" dedi. Aleyna ayrıca Batuhan ve Yunus Emre'nin kendisine yazdığına şaşırdı.

Barışmışlardı...Yunus Emre'den Aleyna'ya olay sözler: ''İntikamımı aldım''

Yunus Emre ise fragmanda "İntikamımı aldım yapacak bir şey yok" sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak: MYNET

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15 May 2024 - 18:40 - Magazin

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