Barışmışlardı...Yunus Emre'den Aleyna'ya olay sözler: ''İntikamımı aldım''

Survivor'da en çok konuşulan isimlerden Aleyna ve Yunus Emre bir süredir küstü. Kavga eden ve birbirlerine sert sözler söyleyen Aleyna ve Yunus Emre 1 aydır da konuşmuyordu.

İki tarafın ailesinin de istemediği bu dostluk bitmişti. Yarışmanın başından beri yakınlaşmaları sık sık gündem olan Aleyna ve Yunus Emre sonunda buzları eritti.

Aleyna ve Yunus Emre'nin bir arada olması ve sohbet etmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Aleyna diğer yarışmacılara dair düşüncelerini eski dostuyla paylaştı. Aleyna Yunus Emre'ye "Seda ablaya biraz kırıldım aslında" diyerek düelloda yalnız kalmasına dair yaşadıklarını anlattı.

Yunus Emre ise "Bunların olacağı belliydi" dedi.

Tam ikilinin arasındaki buzlar erirken fragmanda Yunus Emre'nin dedikleri gündem oldu.

Aleyna yine eleme adayı oldu ve Yunus Emre ise dayanamadı. Yunus Emre bu konuda "Bazı kurtlar sürüye daldı, ondan sonra da oturdu çobanla yas tuttular. Aleyna da yem olan kuzulardan bir tanesiydi" dedi.

Aleyna ise "Hep yanan ben oluyorum hangi takıma geçersem geçeyim" dedi. Aleyna ayrıca Batuhan ve Yunus Emre'nin kendisine yazdığına şaşırdı.

Yunus Emre ise fragmanda "İntikamımı aldım yapacak bir şey yok" sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak: MYNET