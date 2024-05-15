Çavuşoğlu Katar basınıyla buluştu

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ALANYALI Önceki Dönem Dışişleri Bakanı, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da düzenlenen 4. Katar Ekonomi Forumu'na katıldı. Çavuşoğlu, Katar Basın Merkezi'nde çok sayıda gazeteciyle bir araya geldi. (Mazlume GÖKTAŞ)