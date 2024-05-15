Çalışmak için geldiği Alanya'da öldü

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İnşaatta çalışırken 5. kattan düştüğü bildirilen Samsun Vezirköprü nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Nurullah Sicil'in hayatını kaybettiği bildirildi. Talihsiz vatandaşın cansız bedeni, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Sicil'in Alanya'ya çalışmak için geldiği öğrenildi. (Mazlume GÖKTAŞ)