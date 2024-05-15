15 May 2024 - 18:28- Gündem G:

Çalışmak için geldiği Alanya'da öldü

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Alanya'da bir inşaatın 5. katından düşen 33 yaşındaki Nurullah Sicil can verdi.

Çalışmak için geldiği Alanya'da öldü mask
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İnşaatta çalışırken 5. kattan düştüğü bildirilen Samsun Vezirköprü nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Nurullah Sicil'in hayatını kaybettiği bildirildi. Talihsiz vatandaşın cansız bedeni, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Sicil'in Alanya'ya çalışmak için geldiği öğrenildi. (Mazlume GÖKTAŞ)

# Alanya, inşaattan düşme, iş kazası, eğitim, ilgili, samsun

15 May 2024 - 18:28 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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