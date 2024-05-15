Mağazada yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bölgede gökyüzünü kaplayan kara bulutlar kentte pek çok noktadan görülüyor.

Kaynak: DHA