Mağazada yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bölgede gökyüzünü kaplayan kara bulutlar kentte pek çok noktadan görülüyor.
Kaynak: DHA
İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mağaza henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Ekiplerin müdahelesi sürüyor..
Çorum Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.