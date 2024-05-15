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Mağazada yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi

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İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mağaza henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Ekiplerin müdahelesi sürüyor..

Mağazada yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi mask
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bölgede gökyüzünü kaplayan kara bulutlar kentte pek çok noktadan görülüyor. 

Kaynak: DHA

# Bir

15 May 2024 - 18:11 - Gündem

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