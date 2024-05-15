- Asayiş

Antalya'dan Denizli'ye geziye giden Polonyalı turist hayatını kaybetti

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Denizli'de Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan ve daha sonra ölü bulunan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın (75) kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'dan Denizli'ye geziye giden Polonyalı turist hayatını kaybetti mask
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Polonya'dan Türkiye'ye tatile gelen Maria Latacz, 8 Mayıs'ta Antalya'da kaldığı otelden Denizli'deki Pamukkale Ören Yeri'ne giden tur şirketinin gezisine katıldı. Bir süre Pamukkale'de gezen Latacz, Antik Havuz'da yüzdükten sonra kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Latacz için bölgede arama çalışması başlatıldı. Latacz'ın bulunamaması üzerine birlikte geldiği otobüsteki turistler Antalya'ya gönderildi. Arama çalışmaları sonunda 9 Mayıs'ta Domuz Çukuru mevkisinde Maria Latacz'ın cesedine ulaştı.Otopsisinde, turistin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Latacz'ın kalp krizi geçirip, yüksekten düştüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

# Gelen, Bir, türkiye, Antalya

15 May 2024 - 17:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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