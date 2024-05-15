Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un gelecek yıl satışa çıkması beklenen yeni modeli T10F'yi inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen 80'inci Genel Kurulu sonrası Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi. Sürücü koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden otomobil hakkında bilgi aldı.

T10F'nin Türkiye'de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden birisi olması bekleniyor. T10F, gelecek yılın mart veya nisan ayında önce Türkiye'de daha sonra Avrupa'da satışa sunulacak.