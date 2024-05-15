EGM'den 'yasa dışı dinleme' iddiasına yalanlama

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yasa dışı dinleme yapıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.