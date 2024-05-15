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EGM'den 'yasa dışı dinleme' iddiasına yalanlama

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EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yasa dışı dinleme yapıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.EGM'nin sosyal medya hesabından yapıl...

EGM'den 'yasa dışı dinleme' iddiasına yalanlama mask
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EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yasa dışı dinleme yapıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

15 May 2024 - 17:53 DHA Ankara- Gündem

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