Bakan Yardımcısı Yılmaz: Dünyada bizim kadar sağlık verisi toplayan bir ülke yok

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı olarak, ciddi bir veri hazinesinin üzerinde oturuyoruz. Dünyada bizim kadar sağlık verisini toplayan başka bir ülke yok” dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde düzenlenen ‘Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi Projesi’ sunumuna katıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Kadir Gördeli, yöneticiler ve doktorların da yer aldığı programda konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, yapılan çalışmanın başarılı olması durumunda, hedeflerinin tüm Türkiye’deki ağız ve diş sağlığı merkezlerine yapay zekayı entegre etmek olduğunu söyledi. Yapılan bütün çalışmanın bunun üzerine planlandığını söyleyen Bakan Yılmaz, “Tabii bu bir değişim, dönüşüm. Yani birden, hızlı bir şekilde adapte olunmasını da beklemiyoruz açıkçası. Ama geldiğimizde, gördüğümüzde, yapılan anketlere baktığımızda aslında buna ciddi bir eğilimin olduğunu da gördük. Tabii bu kendisini eğiten, öğreten, aslında bir müddet sonra da bu eğitimle birlikte doğruluğunun daha yüksek olmasını bekliyoruz. Tabii ki burada hocalarımızın dönüş yapmaları çok önemli. Yani, varsa görünen bir eksiklik gibi şeyler olduğunda bu dönüş bize aslında, bu yapay zekayı eğitmemiz noktasında da ciddi bir avantaj, sorumluluk katmış olacak” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak her geçen gün gelişen teknolojiyi kullanarak, sistemlere entegre etmeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, “Tabii biz Sağlık Bakanlığı olarak, bundan bağımsız değerlendirdiğimizde, ciddi bir veri hazinesinin üzerinde oturuyoruz. Dünyada bizim kadar sağlık verisini toplayan başka bir ülke yok. Benim bildiğim yok. Birçok ülkede biz burayla ilgili çalışmalar yaptık, gördük. Amerika’da, Avrupa’da bu tür merkezi bir veri toplayan başka bir ülke yok. Özellikle ciddi bir akıl konmuş şimdiye kadar. Yani E-nabız sistemi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), ilaç takip sistemi gibi aslında tüm verilerin bir yerde toplandığı ciddi bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Ama bu hazinenin üzerinde otururken bunu kullanabilmek, o da başka bir meziyet. Bu yaptığımız, bu çalıştığımız konu, onlardan bir tanesi. Biz bununla birlikte şu an proje bazlı, 9 tane proje çalışıyoruz yapay zeka üzerinde. İşte bir 5 tane de hazırlıkları devam eden, yapay zeka projesi var” dedi.

'ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ YÜZDE 80 DOĞRULUKLA ÇALIŞIYOR'

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni (MHRS) sürekli iyileştirerek geliştirdiklerini söyleyen Yılmaz, “Malumunuz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili çok gündemdeyiz. Onaylı randevu sistemine geçtik, pazartesiden beri. Orada da gelmeyecekleri yüzde 80 doğrulukla tespit eden bir yapay zeka projesi şu an çalışıyor. Bunu da 13 Mayıs’tan beri de bu yapay zeka çalışmasıyla öncelikle onlara telefon ederek, yani VR, SMS vs. onların daha hızlı gelmesini sağlayacak, bir projeyi de yeni dönemde de devreye almış oluyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından hastaneyi gezen Bakan Yardımcısı Yılmaz, muayene esnasında kullanılan yapay zeka modülünü de yerinde inceledi.