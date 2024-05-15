- Asayiş

Korkunç olay! Sulama kanalına çocuk düştü

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Adana'da sulama kanalına çocuğun düştüğü ihbarı üzerine dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Henüz çocuğa ulaşılamadı. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Korkunç olay! Sulama kanalına çocuk düştü mask
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Sulama kanalına çocuğun düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, düştüğü belirtilen çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Dalgıç polisler, kanala girerek çocuğu aradı, ancak bulamadı. Ekiplerin, kanalda arama çalışmaları sürüyor. Aramalarda henüz çocuğun izine rastlanılmadı.

Kaynak: DHA

# Gelen, acil

15 May 2024 - 17:17 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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