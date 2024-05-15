Korkunç olay! Sulama kanalına çocuk düştü

Sulama kanalına çocuğun düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, düştüğü belirtilen çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Dalgıç polisler, kanala girerek çocuğu aradı, ancak bulamadı. Ekiplerin, kanalda arama çalışmaları sürüyor. Aramalarda henüz çocuğun izine rastlanılmadı.

Kaynak: DHA