15 May 2024 - 17:11- Magazin G:

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin oyuncusu Feyza Civelek’in uyuşturucuyla ilgili telefon konuşmaları ortaya çıktı

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Feyza Civelek, “Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı “Nilay” karakteriyle tanınan bir isimdi. Ancak, son günlerde adı uyuşturucuyla ilgili bir olayla anıldı. Sabah gazetesinin ulaştığı bilgilere göre, Civelek’in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşmaları dava dosyasına girdi.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin oyuncusu Feyza Civelek’in uyuşturucuyla ilgili telefon konuşmaları ortaya çıktı mask
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Geçtiğimiz 29 Ekim gecesi yaşanan olayda, Civelek’in 1.5 gram kokain siparişi verdiği ve bunun için 6 bin lira ödeme yaptığı ancak polis ekiplerince yakalandığı belirtildi. Polislerin arama yaparken yakaladığı sırada uyuşturucu satıcısına “Malzemeyi getirdin mi?” diye sorduğu ve böylece uyuşturucu ticaretinin açığa çıktığı ifade edildi.

Civelek’in, uyuşturucuyu daha ucuza alabilmek için torbacıyla yaptığı pazarlık da konuşmalardan anlaşıldı. Ayrıca, Civelek’in “taş kokaini T, normal kokaini L olarak kodladığı” görüldü. İşte dava dosyasına geçen telefon konuşmalarından bir kesit:

Feyza Civelek (F.C.): Gelir misin? 1 T + taksi parası olacak. Selçuk Ç. (S.Ç.): Ulusa mı? F.C.: Evet S. Ç.: 3200 lira yapıyor. 15 dakika beklememiz. Yemek yapıldı. F. C.: Ne zaman çıkarsın yani? S.Ç.: Kuruması lazım. 15 dakika

28 Ekim gecesi yapılan bu konuşmadan sonra polisler tarafından yakalanan ikiliden torbacı Selçuk Ç. tutuklandı ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan dava açıldı. Civelek ise sipariş ettiği uyuşturucunun eline geçmemesi sebebiyle takipsizlik kararı aldı.

“F.C.’nin Uyuşturucuyla İlgili Telefon Konuşmaları Ortaya Çıktı!” başlıklı haberde detaylar yer alıyor.

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15 May 2024 - 17:11 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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