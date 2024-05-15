- Asayiş

15 yaşındaki kız çocuğu trafikte terör estirdi

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Kütahya'da İ.Y. (15) isimli kız çocuğunun, izinsiz aldığı babasına ait hafif ticari araçla çarptığı otomobildeki, 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

15 yaşındaki kız çocuğu trafikte terör estirdi mask
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İ.Y. isimli kız çocuğu, babasından habersiz aldığı hafif ticari araçla, B.S.D. idaresindeki otomobile çarptı. Savrulup kaldırıma çıkan otomobildeki Emine Kaymak (61), Şükriye Demirdaş (40) ve Rümeysa Asiye Demirdaş (9) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İ.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 12 bin lira ceza kesildi. 

Kaynak: DHA

# sağlık, araç

15 May 2024 - 16:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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