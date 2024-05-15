15 yaşındaki kız çocuğu trafikte terör estirdi

İ.Y. isimli kız çocuğu, babasından habersiz aldığı hafif ticari araçla, B.S.D. idaresindeki otomobile çarptı. Savrulup kaldırıma çıkan otomobildeki Emine Kaymak (61), Şükriye Demirdaş (40) ve Rümeysa Asiye Demirdaş (9) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İ.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 12 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: DHA