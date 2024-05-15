Korkunç olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam bardağı kırarak kesti

Samsun'da K.E., tartıştığı arkadaşı H.A.'nın boğazını kırdığı cam bardakla kesti. H.A. ağır yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; K.E., sokak ortasında tartıştığı arkadaşı H.A.'nın boğazını kırdığı cam bardakla kesti. H.A. ağır yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. K.E., ilk ifadesinde, alkol aldığını, H.A. ile tartıştıklarını ancak olay ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.