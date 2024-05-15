15 May 2024 - 16:55- Gündem G:

Korkunç olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam bardağı kırarak kesti

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Samsun’da bir kişi, tartıştığı arkadaşının boğazını kırdığı cam bardakla kesti.

Korkunç olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını cam bardağı kırarak kesti
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Samsun'da K.E., tartıştığı arkadaşı H.A.'nın boğazını kırdığı cam bardakla kesti. H.A. ağır yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; K.E., sokak ortasında tartıştığı arkadaşı H.A.'nın boğazını kırdığı cam bardakla kesti. H.A. ağır yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. K.E., ilk ifadesinde, alkol aldığını, H.A. ile tartıştıklarını ancak olay ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

# samsun, Arkadaş, Boğaz, ilgili

15 May 2024 - 16:55 DHA Samsun- Gündem

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