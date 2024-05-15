Erkeklerin kız tavlama sözleri

1. "Çok yorulmuş olmalısın. Bütün gün beynimin içinde koşturup durdun."

2. "Özge, bu sen misin? Şey kusura bakmayın, arkadaşım Özge'ye çok benziyorsunuz da."

3. "En az benim kadar muhteşemsin."

4. "Siz bir manken misiniz? Değilseniz, kesinlikle olmalısınız."

5. "Eğer alfabeyi baştan sıralayabilseydim senin isminin başharfiyle benimkinin başharfini yan yana getirirdim."

6. "Ruffles'ımı bile seninle paylaşabilirim. Ne dersin, benimle cips yer misin?"

7. "İlk görüşte aşka inanır mısın? Yoksa gidip tekrar mı geleyim?"

8. "Afedersiniz, biz küçükken farklı okullarda okumamış mıydık? Ne çok ortak yönümüz var, değil mi?"

9. "Bu şehre yeni geldim, yabancıyım yani, bana evinin yolunu tarif eder misin?"

10. "Annen ya da baban uzaylı mıydı? Senin gibi bir şey yeryüzünde yok çünkü."

11. "Telefon numaramı unutmuşum, seninkini ödünç alabilir miyim?"

12. "- Sesi duydun mu?"

"- Hangi sesi?"

"- Nasıl duymazsın? Kalbim kırıldı?"

13. "Çikolatadan bebeklerimiz, bir düğün pastasının üzerinde sence de güzel durmaz mı?"

14. "Aman Allah’ım gerçekten omuz kemikleri, ben bunları bir çift kanat sanmıştım."

15. "Baban hırsız mıydı? Değilse, gözlerinin yerinde duran bu elmasları nereden buldu o zaman?"

16. "Annen ve baban zamanında ya tanışmasalardı, o zaman ben ne yapardım? Kesinlikle dünyadaki en mutsuz insan olurdum."

17. "-Nereye gidiyorsun? Bir şey unutmadın mı?"

"- Neyi?"

"- Tabii ki beni!"

18. "Bana kalbine giden yolu tarif eder misin?"

19. "Bugün 1 Şubat 2003, saat 12.36. Tanıştığımız günü ve zamanı aklımda tutmam gerekiyor da..."

20. "Merhaba! Dizinin son bölümünde harika oynadın, bir imzanı alabilir miyim?"

21. "Bu güzellik gerçek olamaz, sanırım rüya görüyorum. Bana bir çimdik atar mısın?"

22. "Seni görünce nefesim kesildi. Umarım suni solunum yapabiliyorsundur.

- Kadınları cezbeden 10 şey

1 - Sorular sorun

Yemekten sonra gününün nasıl geçtiğini neler yaşadığını sorun.

2 - Çok soru sormayın

Sizi yakınlaştıracak birkaç sorudan sonra artık soru sormayın. İlgi duyduğu konulardan bahsedin seksi iltifatlarda bulunun.

3 - Beni arar mısın?

Birlikte geçirdiğiniz günün ertesinde böyle bir mesaj almanız yüksek ihtimal hatta kesin. Bir erkek olarak 350 karakterde duygularınızı anlatın ya da hepsini anlatmayın.

4 - Hazır mesajlar ya da kalıplaşmış sözlerle cevap vermeyin

Duygularınızı anlatan gülücük simgeleri kullanmayın. Çoğu ilişki işareti yüzünden başlamadan bitiyor. En iyisi siz onu geri arayın.

5 - Pinti olmayın

Buluşmalarınızda sinema bileti alma taksi parası ödeme kafede hesabı ödeme zamanı geldiğinde cimri davranmayın.

6 - Çantasını taşıyın

Çantası ağırsa çantasını taşımaktan çekinmeyin. Bir yere girerken ilk olarak onun geçmesini bekleyin. Kaldırımın yola bakan tarafından siz yürüyün ancak tüm bunları aptal durumuna düşmeden yapın.

7 - Bunları yapmayın

Parmakları iç içe geçirerek tutuşmak insanların içinde homurdanmak seksi gıdıklamalar sütyeni çekip bırakma gibi şeyler yapmayın.

8 - Bunları yapın

Bir kadın sıkı bir tutuş yumuşak bir el samimi ve doğal bir duruş (utandırmadan banyoya yürümek) açık ve keyifli cinsel sohbetler vücudu üzerinde istekli bakışlar ister.

9 - Ona eski kız arkadaşlarınızı anlatın

Dikkatli olun. Çok fazla detay sizin idam edilmenize neden olabilir. Eski sevgilinizi ne çok kötüleyin ne de çok övün. Orta noktayı bulara onu anlatın.

10 - Eleştiri

Neden onun arkadaşlarından, işinden, evinden, sofrasından hoşlandığınızı anlatın. Ancak her durumda onun ne kadar güzel ve vücudunun ne harika olduğunu söyleyin. Gözünüz ondan başka bir şey görmesin tamam mı?