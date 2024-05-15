Kıyafetlerine ve Bakımına Özen Gösterirler

Bir erkek, bir kıza karşı ilgi duyduğunda hemen kıyafetlerine ve bakımına özen gösterirler. Aşık oldukları kadına şık ve yakışıklı görünmek isterler. Kıyafetlerine ve bakımlarına özen göstererek dikkatinizi üzerinde toparlamaya çalışırlar.

Bakışları

Bir erkeğin aşık olma belirtileri arasında size bunu en kolay fark ettirecek şey bakışları olacaktır. Bakışları ile belki kolayca anlayabileceksiniz. Belki de etrafınızda çoktan bakışlarının farklılığını hissettiğiniz erkekler bulunuyordur. Birisine ilgisi bulunan bir erkeğin duyguları hemen bakışlarına yansır.



Özellikle kalabalık ortamlarda bir erkek sizi sürekli bakışlarıyla takip ediyorsa bilin ki size karşı bir ilgisi vardır. Sürekli bakışlarını hissediyor ve dikkatinizi çekmeyi başarmış işe size aşık olduğunu düşünebilirsiniz. Ama tabii ki sadece bununla bitmiyor. Normal bir şekilde bakmaktan bahsetmiyoruz. İlgisi olan biri size normal şekilde değil de uzun süren bakışlarla bakacaktır. Bu süre 4 saniye kadar olabilir.

Korumacı Davranırlar

Diyelim ki kötü bir olay ile karşı karşıya kaldınız. Erkekler bunun karşısında korumacı tavrını takınarak yanınıza yaklaşırlar ve size karşı korumacı davranırlar. Sizi korumak isterler ve bundan dolayı sizle iletişime geçerek bazı konular hakkında neler yapmanız gerektiğine dair size birkaç fikirde bulunabilirler. Çekingen davranırlarsa bu pek olmaz tabii.

Size Dokunmak İsterler

Aşık olan erkekler, size dokunmak isterler. Bunun sebebi size erkek kız ilişkisi anlamında yakınlık duymak istemeleridir. Aşık olmaları sonucunda size yakın ve temas halinde durmak isterler. Bazı erkeklerde dokunma isteği daha fazla iken bazılarında ise bakış yeterlidir. Bu kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bu, daha masum duygular beslemelerine bağlı bir durumdur. Erkekler özellikle hoşlandığı kadınların bel ve sırtlarına karşı dokunma isteği hissederler.

Sizinle Zaman Geçirmek İsterler

Bir erkeğin aşık olma belirtileri arasında sizinle zaman geçirmek istemeleri vardır. Tabii pek fırsat bulmadıkça size bunu direkt olarak söylemezler. Erkekler aşık olduklarında sizinle zaman geçirmek isterler. Günlük hayatınızda ne yaptığınızı, nereleri gezdiğinizi, nelerle ilgilendiğinizden tutun ne giydiğinize dair merak içerisinde olurlar. Sürekli sizinle olup sizinle vakit geçirmek isterler. Bunun için önüne çıkan fırsatları değerlendirirler. Kimi zaman, bazı ortamlarda sizinle tesadüfen karşılaşmış gibi yaparlar ama bilinçli olarak orada bulunabilirler.

Söylediklerinizi Dinlerler

Aşık olan erkekler, sevdiği kadının ağzından çıkan her söze dikkat ederler. Ne söylediğinizi dinlemek bile onları size yakın hissettirir. Çünkü söylediğiniz sözcüklerde kendilerine ya da başka şeylere dair bir anlam aramak isterler. Bu sebeple söylediklerinizi dinlerler. Hatta bazı zamanlar söylediğiniz sözler dikkat çeken bir şey ise bunu uzun zaman hafızalarında tutabilirler. Vakti geldiğinde size söylerler. Eğer etrafında söylediğiniz cümleleri aklında tutan ve sonrasında size hatırlatan biri varsa dikkat etmenizi öneririz.

Sizinle Konuşurken Ses Tonları Değişir

Bir erkeğin size karşı ilgileri var ise sizinle konuşurken ses tonları değişir. Aşık oldukları kadınların yanlarında bazen ses tonları kalınlaştırarak kendilerini daha güçlü ve dikkat çekici göstermeye çabalarlar. Bazı zamanlarda ise aşık oldukları kadınların yanlarında ses tonlarını daha da kibarlaştırırlar. Size daha naif bir şekilde yaklaştıklarını belli etmeye çalışırlar. Ses tonu değişikliklerinden bir erkeğin size olan ilgisini tespit edebilirsiniz. Bazı zamanlar da ise ses tonlarının değişmesinin yanı sıra dil sürçmeleri yaşarlar. Bazı kelimelerin telaffuzlarında zorluk yaşarlar. Bu aşık oldukları kadının yanında heyecanlandıklarının belirtisidir.

Sizi Kıskanırlar

Aşık olmuş erkekler, sizi kıskanırlar. Belki bu maddeden bahsetmeye bile gerek yoktur. Çünkü kıskançlık sevginin en belirgin belirtisidir. Sevdikleri kişiyi kaybetme korkuları ile savunma içgüdüsü oluştururlar ve size karşı büyük bir kıskançlık duyarlar. Kıskançlık sonucu bazen öfkeli ve kaygılı olabilirler. Fazla dozu aşmadıkları sürece kıskançlık da olması gereken bir histir diye düşünüyoruz.

Sizi Başkasına Karşı Överler

Bir ortamda sizin hakkında kötü konuşan biri varsa eğer bunun aksini savunup sizi başkasına karşı överler. Bunu öğrenmeniz için sizin hakkınızda ne söylediğini bir başkasından dinleyebilirsiniz. Çünkü duygularını doğrudan ifade etmek yerine bu şekilde belli edebilirler. Eğer sizi arkadaş ortamında övüyorsa bilin ki size karşı bir ilgisi bulunmaktadır.

Anılar

Bir erkek sevdiğine kadını tanımak isteyeceği kadar kendinden de bahsetmek ve kendisini tanıtmak ister. Sizin onu tanımanızı ister. Aşık erkek, sevdiği kadınla bir araya geldiğinde ona anılar anlatır. Anılarını paylaşmak istemesi, sevdiği kadınla ortak bir nokta yakalamak istemesindendir. Kendi geçmişinden ve anılarından bahsederek onu kendi dünyasına davet eder. İlişkisini ilerletmek ister. Yakınlık kurmak ister. Erkekler, normal hayatlarında kadınlara nazaran daha az konuşurlar ve daha az şey paylaşırlar. Bu durum, karşılarında sevdikleri kadın olduğunda daha farklı bir hal alır ve onlara karşı daha farklı olurlar. Aşık oldukları kadınları bilmek isteyecekleri gibi, onların da kendilerini bilmesini sağlarlar.

Aşık Oldukları Kadın Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İsterler

Erkekler, aşık oldukları kadın hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Aslında bu belirti sadece erkeklerde değil herkeste oluşan bir belirtidir. Aşk bir yana merak etmek, bilmek istemektir. Aşık olduğunuz kişinin hemen hemen her şeyini bilmek ister ve merak edersiniz. Ne yiyip ne içtiğini, şu anda ne yaptığını gibi. Aşık olan erkeklerde sevdiği kadınlar hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Eğer çekingen davranmazlarsa sizin hakkınızda size birkaç soru soracaklardır. Bir erkek aşık olmuşsa, siz değil de bir başkasına da sizin hakkınızda sorular sorabilir. Bunu sadece öylesine soruyormuş gibi de gösterebilir.