15 May 2024 - 16:48- Gündem G:

Arkadaş vahşeti! 2,5 saat arayla bir arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü; diğerini yaraladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Konya’da bir emlakçı, tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı. Diğer arkadaşının ofisini basarak av tüfeğiyle öldürdü.

Arkadaş vahşeti! 2,5 saat arayla bir arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü; diğerini yaraladı
Arkadaş vahşeti! 2,5 saat arayla bir arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü; diğerini yaraladı
+6
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'da emlakçı Mevlüt T. (37), 2,5 saat arayla tartıştığı arkadaşı Hasan Aktepe'yi (32) tabancayla yaralayıp, ofisini bastığı mimar arkadaşı Necati Şadi Kılıç'ı (29) ise av tüfeği ile öldürdü.

Arkadaş vahşeti! 2,5 saat arayla bir arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü; diğerini yaraladı

İlk olay, dün saat 21.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Emlakçı Mevlüt T., arkadaşı Hasan Aktepe ile sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Mevlüt T., tabanca ile Aktepe'yi karnından vurup, kaçtı. Sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Aktepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Arkadaş vahşeti! 2,5 saat arayla bir arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü; diğerini yaraladı

Aktepe'yi yaraladıktan 2,5 saat sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'a gelen Mevlüt T., saat 23.30 sıralarında mimar arkadaşı Necati Şadi Kılıç'ı ofisinde av tüfeği ile vurdu. Göğsünden yaralanan Kılıç hayatını kaybetti, kaçan şüpheli olay yerine yakın bir noktada Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Arkadaş, Cinayet, konya, başladı, sağlık, Bir, Gelen

15 May 2024 - 16:48 DHA Konya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Arkadaş vahşeti! 2,5 saat arayla bir arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü; diğerini yaraladı mask
Arkadaş vahşeti! 2,5 saat arayla bir arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü; diğerini yaraladı
Başkan Özçelik öğrencilerle buluştu mask
Başkan Özçelik öğrencilerle buluştu
Akdeniz'de korkutan deprem mask
Akdeniz'de korkutan deprem
Sanayiye getirilen traktördeki su borusundan zehirli engerek yılanı çıktı mask
Sanayiye getirilen traktördeki su borusundan zehirli engerek yılanı çıktı
Bakan Özhaseki, Sıfır Atık Projesi'ne verilen AKDENİZ-PA Ödülü'nü aldı mask
Bakan Özhaseki, Sıfır Atık Projesi'ne verilen AKDENİZ-PA Ödülü'nü aldı
Alanya’da kaldırım işgallerine ceza uygulandı mask
Alanya’da kaldırım işgallerine ceza uygulandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber