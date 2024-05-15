Payallar İlkokulu kütüphaneye kavuştu

PAYALLAR İlkokulu’na hayırsever Emekli Öğretmen Mehmet Özkan tarafından kazandırılan kütüphanenin açılış törenine Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, hayırsever Mehmet Özkan ve ailesi katılım sağladı. Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar gerçekleştirildi.



‘YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK’



Kütüphane açılışında konuşan hayırsever Mehmet Özkan, “Ömrüm vefa ettiği sürece yatağa düşmezsem , Özkan Kırtasiye batmazsa bu yardımlar bu kütüphaneler devam edecek. Bu 6’ıncı kütüphanemiz. 1 tane konferans salonumuz, 1 tane resim atölyemiz, 2 tane okulda da çeşmemiz var. Yine okulun birinde 50 tane meyve fidanı diktirdik. Sağlıklı olduğumuz sürece bu yardımlar devam edeceğiz” diye konuştu.



‘MEHMET AMCA GÖNLÜ ZENGİN BİR İNSAN’



Hayırsever Özkan’ın ardından söz alan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, “Daha öncede Mehmet Özkan Bey ile 5 kütüphanenin açılışında beraberdik. Bugün 6’ncısı oluyor. Mehmet amcaya Allah uzun ömür versin. Yaşadığı süre içerisinde de böyle hayırlar yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Mehmet amca Alanya'nın en zengini değil, Antalya'nın da en zengini değil ama şuna emin olduk ki gönlü en zengin insanlardan birisi. Bu dünyadan hiç kimse bir şey götürmüyor” dedi.



‘KÜTÜPHANELER EĞİTİM SÜRECİNDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENMİŞTİR’



Daha sonra konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarımıza hediye ederken aslında onlara ne kadar önem verdiğini anlatmak istemişti. Memleketimizin, ülkemizin geleceği için çok büyük önem taşıyan çocuklarımızın, bilgiyle yüklenmeleri gerekir. Bunun için de eğitim desteğinin verilmesi gereklidir. Kütüphaneler, eğitim-öğretim sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Böyle bir hizmet için Mehmet Amcama teşekkür ediyor, Allah'tan uzun ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.



‘ALANYA HAYIRSEVER BİR KENT’



Alanya’nın hayırsever bir yer olduğunu belirten Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Alanya'nın hayırsever özelliğini vurgulamak istiyorum. Alanya'daki okulların yüzde 60'ını hayırseverlerimiz yaptı ve hala da yapmaya devam ediyorlar. Biz de Mehmet amcayla beraber bir çok etkinlikte beraberdik . Biz Alanya olarak geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde de ismi Alanya İlkokulu olan ve Alanyalı hayırseverlerin katkılarıyla yapılan okulun, milli eğitim müdürü ile beraber protokolünü imzalamaya gittik. Alanya’da ki hayırseverler sadece bulunmuş olduğu yere değil, başka il ve ilçelerde de zor durumda olan kişilere yardım ediyorlar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi