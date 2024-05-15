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Başkan Özçelik öğrencilerle buluştu

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bir takım etkinlikler kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Eğitim hayatıyla ilgili öğüt ve tecrübelerini paylaşan Başkan Özçelik, “Geleceğiniz ve karakteriniz için eğitim çok önemli" dedi

Başkan Özçelik öğrencilerle buluştu mask
Başkan Özçelik öğrencilerle buluştu
Başkan Özçelik öğrencilerle buluştu
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ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediyenin kent genelinde eğitim-öğretim kalitesiyle, öğrencilerin başarı seviyesinin arttırılması amacıyla Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) kapsamında geleneksel olarak düzenlenen ve 4'üncüsü yapılan sınav öncesi, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda öğrencileri ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden Başkan Özçelik, eğitim hayatıyla ilgili öğüt ve tecrübelerini de paylaştı. “Geleceğiniz ve karakteriniz için eğitim çok önemli" diye konuşan Özçelik, "Bu uğurda çalışmaya devam etmelisiniz. Eğitim, yaşamınızdaki hedeflerinize ulaşmanız için çok önemli bir araçtır. Başarılar diliyor ve hepinizi seviyorum” şeklinde konuştu. Çocuklara, “Belediye Başkanı olmak isteyen var mı?” diye soran Başkan Özçelik, parmak kaldıran öğrencileri ilerleyen günlerde ziyaret için Belediyeye davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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15 May 2024 - 16:36 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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