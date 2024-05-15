Başkan Özçelik öğrencilerle buluştu

ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediyenin kent genelinde eğitim-öğretim kalitesiyle, öğrencilerin başarı seviyesinin arttırılması amacıyla Alanya Başarıyı Artırma Projesi (ALBAP) kapsamında geleneksel olarak düzenlenen ve 4'üncüsü yapılan sınav öncesi, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda öğrencileri ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden Başkan Özçelik, eğitim hayatıyla ilgili öğüt ve tecrübelerini de paylaştı. “Geleceğiniz ve karakteriniz için eğitim çok önemli" diye konuşan Özçelik, "Bu uğurda çalışmaya devam etmelisiniz. Eğitim, yaşamınızdaki hedeflerinize ulaşmanız için çok önemli bir araçtır. Başarılar diliyor ve hepinizi seviyorum” şeklinde konuştu. Çocuklara, “Belediye Başkanı olmak isteyen var mı?” diye soran Başkan Özçelik, parmak kaldıran öğrencileri ilerleyen günlerde ziyaret için Belediyeye davet etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.