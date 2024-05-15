Akdeniz'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre, saat 15.42'de Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.61 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin ardından herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi..

Kaynak: AFAD