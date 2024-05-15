Sanayiye getirilen traktördeki su borusundan zehirli engerek yılanı çıktı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine, bir traktör römorkuyla getirilen su borularından birinin içinden çıkan zehirli engerek yılanı sanayi esnafından biri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.
CHP'li Bayramiç İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren, ilçedeki sanayiye tarlasındaki su borularını getirdi. Traktörün römorkundaki su borularını indirirken birinin içinde zehirli engerek yılanı olduğunu fark etti. Kısa süreli paniğin ardından sanayide oto tamircisi olan Feridun Güneş (38), yılanı yakalayarak, doğal ortamına bıraktı. Güneş, "Büyük ihtimalle tarladan borunun içinde gelmiş bir yılandı. Köylü olduğum için alışığım. O nedenle yılandan korkmadım. Yakalamaktan da hiç çekinmedim" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.