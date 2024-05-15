- Gündem

Sanayiye getirilen traktördeki su borusundan zehirli engerek yılanı çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine, bir traktör römorkuyla getirilen su borularından birinin içinden çıkan zehirli engerek yılanı sanayi esnafından biri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı....

Sanayiye getirilen traktördeki su borusundan zehirli engerek yılanı çıktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine, bir traktör römorkuyla getirilen su borularından birinin içinden çıkan zehirli engerek yılanı sanayi esnafından biri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.

CHP'li Bayramiç İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren, ilçedeki sanayiye tarlasındaki su borularını getirdi. Traktörün römorkundaki su borularını indirirken birinin içinde zehirli engerek yılanı olduğunu fark etti. Kısa süreli paniğin ardından sanayide oto tamircisi olan Feridun Güneş (38), yılanı yakalayarak, doğal ortamına bıraktı. Güneş, "Büyük ihtimalle tarladan borunun içinde gelmiş bir yılandı. Köylü olduğum için alışığım. O nedenle yılandan korkmadım. Yakalamaktan da hiç çekinmedim" dedi.

15 May 2024 - 16:28 DHA Çanakkale- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ümit Özdağ: Kontrolsüz göçe karşı durmaya devam edeceğiz mask
Ümit Özdağ: Kontrolsüz göçe karşı durmaya devam edeceğiz
Kayseri'de 160 engelliye temsili asker kınası mask
Kayseri'de 160 engelliye temsili asker kınası
Bayraklı Belediyesi'nde memurlar, iş bırakma eylemi yaptı mask
Bayraklı Belediyesi'nde memurlar, iş bırakma eylemi yaptı
UDEM’den tıbbi cihaz üreticilerine uyarı: Son resmi başvuru tarihi 26 Mayıs mask
UDEM’den tıbbi cihaz üreticilerine uyarı: Son resmi başvuru tarihi 26 Mayıs
Yaylada yıkım gerginliği mask
Yaylada yıkım gerginliği
Erzincan Valisi Aydoğdu: Önceliğimiz toprak altındaki 5 vatandaşımızı bulmak mask
Erzincan Valisi Aydoğdu: Önceliğimiz toprak altındaki 5 vatandaşımızı bulmak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber