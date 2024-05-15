GÖREVE geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla tartışılan kent disiplinini tekrar sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibi önlemler almaya devam ediyor. Alanya Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri şehir merkezinde trafikte aksamalara neden olan kaldırıma yapılan parklar hakkında cezai işlem uyguladı. Kaldırım işgallerine göz açtırmayan zabıta ekipleri, şehrin belli noktalarında çalışmalarına devam ediyor. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
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Alanya’da kaldırım işgallerine ceza uygulandı
Alanya Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri kaldırım işgallerine göz açtırmıyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.