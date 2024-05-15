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Alanya’da kaldırım işgallerine ceza uygulandı

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Alanya Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri kaldırım işgallerine göz açtırmıyor

Alanya’da kaldırım işgallerine ceza uygulandı mask
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GÖREVE geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla tartışılan kent disiplinini tekrar sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibi önlemler almaya devam ediyor. Alanya Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri şehir merkezinde trafikte aksamalara neden olan kaldırıma yapılan parklar hakkında cezai işlem uyguladı. Kaldırım işgallerine göz açtırmayan zabıta ekipleri, şehrin belli noktalarında çalışmalarına devam ediyor. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

# Alanya, devam, Belediye

15 May 2024 - 16:16 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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