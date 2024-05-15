15 May 2024 - 16:18- Ekonomi G:

Bakan Işıkhan: İş var, başvuru yok! İŞKUR 181.264 eleman alımı yapıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son dakika açıklamasında İŞKUR’un 181.264 eleman alımı ilanını duyurdu ve iş arayanları İŞKUR’a başvurmaya çağırdı.

Bakan Işıkhan: İş var, başvuru yok! İŞKUR 181.264 eleman alımı yapıyor mask
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Bakan Işıkhan, “İŞ ARAYAN VATANDAŞLARIMIZI İŞKUR’a DAVET EDİYORUM” başlığı altında yaptığı açıklamada, işverenlerin işçi taleplerinin tarihi seviyelere ulaştığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde, istihdam beklentilerindeki olumlu görünüm devam ediyor. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR’un anlık verilerine göre işverenler, toplamda 2.374 farklı meslek dalında 181.264 kişiyi istihdam etmek üzere işçi talebi oluşturdu.”

En fazla personel alımı yapılan kadroları da açıklayan Bakan Işıkhan’ın verdiği bilgilere göre;

Beden İşçisi (Genel) kadrosunda 35,642 iş pozisyonu,
Temizlik Görevlisi kadrosunda 6,888 iş pozisyonu,
Servis Elemanı (Garson) kadrosunda 4,811 iş pozisyonu,
Makineci (Dikiş) kadrosunda 3,537 iş pozisyonu,
Satış Elemanı / Danışmanı kadrosunda 3,498 iş pozisyonu,
Konfeksiyon İşçisi kadrosunda 2,948 iş pozisyonu açıklandı.
Toplamda 181.264 iş pozisyonu için başvuruların beklediği belirtildi.

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15 May 2024 - 16:18 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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