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TCSG 92 Alanya Limanı’nda ziyarete açılacak

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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG 92 isimli gemi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Alanya Limanı’nda halkın ziyaretine açılıyor.

TCSG 92 Alanya Limanı’nda ziyarete açılacak mask
TCSG 92 Alanya Limanı’nda ziyarete açılacak
TCSG 92 Alanya Limanı’nda ziyarete açılacak
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  Antalya Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı gemilerin halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. Ziyaretçilerin deniz güvenliği ve sahil güvenliği konularında bilgi edinmesine olanak tanıyacak bu etkinlik için konum bilgisi ve ziyaret saatide paylaşıldı. İşte detaylar.

TCSG 92 Alanya Limanı’nda ziyarete açılacak

ZİYARET SAATLERİ VE GEMİLERİN BULUNDUĞU LİMANLAR ŞU ŞEKİLDE

Antalya'nın sahil güvenliğine destek sağlayan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı gemiler ziyarete açılıyor. 19 Mayıs Atatürkü anma gençlik ve spor bayramı kutlamaları kapsamında TCG Göksu Kaleiçi önlerinde demir yerinde TCG Burakreis Antalya Askeri Limanında 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00-17.00 arasında halkın ziyaretine açılacak. Etkinlik kapsamında, TCSG 92 Alanya Limanı, TCSG 105 Antalya Askeri Limanı, TCSG 914 Finike Limanı ve TCSG 20 Kaş Limanı'nda bulunan gemiler, Antalya halkına kapılarını açacak. Bu etkinlik, halkın deniz güvenliği ve sahil güvenliği konularında bilgi edinmesine olanak tanıyacak. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, etkinliği tüm halk davet edildi.

TCSG 92 Alanya Limanı’nda ziyarete açılacak

# Alanya, sahil güvenlik, gemi, Atatürk, Antalya

15 May 2024 - 16:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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