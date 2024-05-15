ALKÜ’de hemşirelik haftasında sempozyum düzenlendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öncülüğünde Hemşirelik Haftası, etkinliklerle tamamlandı. ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öncülüğünde hemşirelerin geleceği ve çalışma koşullarının dile getirildiği “Hemşirelerimiz, Geleceğimiz. Bakımın Ekonomik Gücü” adlı sempozyum gerçekleştirildi. Alev Alatlı Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyuma ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü, düzenleme kurulu üyeleri, özel hastaneler ve kamu hastanesinde çalışan hemşireler ve yöneticiler, akademik personel ile öğrenciler katıldı. Programın açılışında hemşireliğin önemine değinen ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, sağlık sisteminde uzmanlaşmış hemşirelere ihtiyaç olduğunu ve hemşirelikte uzmanlık eğitiminin önemine değindi. Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu konuşmasının devamında hemşirelik mesleğinin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu, mesleğin teknik yönünün yanı sıra sevgi, saygı, özveri gibi insani yönüne vurgu yaparak kelime anlamı ile “hemşire”nin kız kardeş anlamına geldiğini hatırlattı. Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan salgın ve felaketlerde hemşirelerin dünyaya örnek olacak başarılar göstererek mesleklerini layığı ile icra ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

DESTEK VERENLERE TEŞEKÜR EDİLDİ

Programın açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü; hemşirelik mesleğinin toplumsal ihtiyaçlardan doğan insan sevgisi, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içeren çok yönlü profesyonel bir meslek olduğu ifade etti. Günümüzde modern bilgi ve donanıma sahip hemşirelerin; birey, aile ve toplumun mevcut ve olası sağlık sorunlarına yönelik bütüncül ve hümanistik bir yaklaşımla din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin hizmet verdiklerini belirten Prof. Dr. Hayriye Ünlü; sempozyumda bize destek veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu başta olmak üzere sempozyum düzenleme ekibine, ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyelerine, Anatolia Hospital Alanya Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Başhekimliğine, Başkent Alanya Uygulama Araştırma Merkezi Hemşireleri ve Başhekimliğine, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ve Başhekimliğine, sempozyuma katılan hemşirelere, öğrencilere üniversitenin idari birimlerine teşekkür etti. Programın sonunda destek veren kurum temsilcileri ile düzenlenme kurulu üyelerine teşekkür belgesi ve plaketler verildi.