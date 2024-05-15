Gazipaşa-Alanya Havalimanı yolu çöplüğe döndü

Ülkemizin uluslararası havalimanından biri olan ve günlük binlerce kişiye hizmet veren Gazipaşa- Alanya Havalimanı’nın yolu, çöplüğü andırıyor. Hayvan dışkısının dahi bulunduğu yolda atılı vaziyette görülen pet şişeler, içecek kutuları, gıda ambalajları, peçete ve kağıt atıkları, karton ve naylon parçaları ile çalılar; adeta havalimanını kullanan binlerce yabancı turist ve yerli vatandaşları karşılıyor.

ALANYA VE GAZİPAŞA KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR

Ortaya çıkan çirkin görüntü tepkileri beraberinde getirirken, çöplü yol; Batı ve Doğu Avrupa’da yer alan ülkelerle Azerbaycan ve İran’dan gelen binlerce turistin gözünde havalimanında ismi bulunan iki ilçeyi de küçük düşürüyor. Yıllardır yola bir çivi daha çakmayan Gazipaşalı ve Alanyalı yöneticiler, siyasi büyüklerini karşılamak için kullandıkları yola, çözüm üretmekte yetersiz kaldılar.

İKİ İLÇENİN YÖNETİCİLERİ DE KAYITSIZ

Önemi gereğince prestij yolu olması gereken havalimanını yolu, daha önce de defalarca tartışma konusu oldu. Özellikle turizm sektörünün büyük rahatsızlık duyduğu havalimanı yolu, Gazipaşa ile birlikte Alanya ve ülkemizin vitrini olarak gösteriliyor. Gazipaşa ve Alanya Belediyesi ile Gazipaşa ve Alanya kaymakamlığının vitrin niteliğindeki yolla ilgili kayıtsız kalması şaşkınlıkla karşılanıyor.

VATANDAŞLARI VE TURİZMCİLERİ UTANDIRAN YOL

Yetkililer, utanç verici görüntülere karşı duyarsız kalırken, önemi gereğince prestij yolu olması gereken yol, havalimanında ismi bulunan iki ilçenin yüz karası olarak nitelendiriliyor. Yolda yer alan ve günlerce temizlenmeyen o çöpler ise duyarlı vatandaşları ve turizmcileri utandırıyor. Yolun genişletilmesi, aydınlatılması ve yola çift yönlü yaya yolu yapılmasını bekleyen vatandaşlar, yolda gerekli çalışmaların yapılarak, havalimanı yolunun iki ilçeye yakışır şekilde düzenlenmesini bekleniyor.

TEMİZLİK SORUNU HER ZAMAN ÖN PLANA ÇIKIYOR

Temizlik personellerinin üstüne düşen görevlerini yapmadıklarını ve personellerin yöneticiler tarafından koordineli şekilde yönlendirilmedikleri için bu tarz sonuçların ortaya çıktığını dile getiren vatandaşlar ise, binlerce yolcuyu karşılayan yolun da temiz olmasını istiyor.

Öte yandan, uçuş saatlerinde yol üzerine park eden araç ve servis araçlarının da yolda trafiği aksattığı yönde şikayetler artıyor.