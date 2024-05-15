15 May 2024 - 16:01- Gündem G:

ALKÜ’de öğrencilere tübitak 2209-a proje eğitimi

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi tarafından öğrencilerin proje hazırlama sürecine yönelik önemli bilgilerin olduğu “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” konulu eğitim gerçekleştirildi.

ALKÜ’de öğrencilere tübitak 2209-a proje eğitimi mask
ALKÜ’de öğrencilere tübitak 2209-a proje eğitimi
ALKÜ’de öğrencilere tübitak 2209-a proje eğitimi
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde ( ALKÜ) öğrencilerin proje ve araştırmalarına yönelik bilgilendirme programları tüm hızıyla devam ediyor. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bertan Beylergil ve Dr. Öğr. Üyesi Akın Oktav tarafından “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” konulu eğitim gerçekleştirildi. Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılan eğitim seminerine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. KILIÇ: “DERDİ OLANIN PROJESİ VARDIR”

Üniversitelerin temel görevlerinin bilim üretmek ve bu bilginin aynı zamanda toplumla paylaşılması olduğunun altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, amaçlarının elde edilen bilginin de öğrencilere aktarılması olduğunu belirtti. Üniversitelerde proje üretmenin en doğal ve olması gereken durum olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Kılıç, “Üniversiteli arkadaşlarımız için oldukça önemli olan bu eğitimde gençlerimiz, projelerin fikir aşamasından uygulamaya geçişe kadar tüm süreçleri burada ele alacak. Bunun yanında devletimiz tarafından projelere verilen destekler ele alınacak. Derdi olanın projesi vardır. Öğrencilerimiz sayesinde bu projelerde büyük bir yükseliş bekliyoruz. Mühendislik fakülteleri proje üretme konusunda üniversitelerin lokomotifleridir. Üniversitemizden de bu konuda en iyisini yapacağına inancımız tamdır.” dedi.

ALKÜ’de öğrencilere tübitak 2209-a proje eğitimi

DEKAN PROF. DR. CENGİZ: “ÖĞRENCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, yaptığı konuşmada proje başvuruları öncesinde bilgilendirme eğitimlerinin oldukça faydalı olduğuna değindi. Öğrencilerin proje üretme konusunda her zaman yanlarında olduklarını ve gereken tüm desteği onlara sağladıklarını söyleyen Prof. Dr. Erhan Cengiz, eğitimlerin ALKÜ öğrencilerine hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Doç. Dr. Bertan Beylergil ve Dr. Öğr. Üyesi Akın Oktav tarafından “TÜBİTAK 2209 Çağrılarının Amacı, Destek Kapsamı, Destek Miktarı ve Süresi, Başvuru Koşulları, TÜBİTAK 2209/A Projesi Nasıl Yazılır, Proje Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?” konularına değinildi. Eğitim semineri, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla devam etti. Seminerin sonunda Dekan Prof. Dr. Erhan Cengiz tarafından Doç. Dr. Bertan Beylergil ve Dr. Öğr. Üyesi Akın Oktav'a teşekkür belgesi takdim edildi. Seminer toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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15 May 2024 - 16:01 - Gündem

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