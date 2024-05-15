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Ayhan Bora Kaplan soruşturması büyüyor! 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması büyüyor! 4 kamu görevlisi gözaltına alındı mask
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: Karar

# ankara, Emniyet, ilgili

15 May 2024 - 16:00 - Asayiş

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