Arıkan Yılmaz Dim’den muhteşem resim sergisi

ARIKAN Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, resim sergisi düzenledi. Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi, Antalya birincisi olan Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Konuşmaların ardından Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aksoy ve okulun hayırseverlerinden Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, açılış kurdelesini birlikte kestiler. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi büyük beğeni topladı.

‘ESERLER ÖĞRENCİLERİMİZİN ELİNDE YENİDEN HAYAT BULDU’

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aksoy, “Bugün Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak gururluyuz. Öğrencilerimizin yıl içinde yaptıkları el emeği göz nuru çalışmaları huzurlarınıza çıkararak onları onure etmek istedik. Okulumuzun vizyonu ve misyonu gereği öğrencilerimizi mesleki eğitim ve mesleki beceri alanında akademik eğitim, sanat eğitimi, sosyal, sportif eğitimler ve kültürel faaliyetler de geliştirmek istiyoruz. Bizim için meslek lisesi memleket meselesidir. Bakanlığımızın meslek liselerine uygulamış olduğu ‘Ben her yerde varım’ projesi kapsamında öğrencilerimizi her alanda yetiştirmeye çalışıyoruz. Halk oyunları ekibimiz Antalya birincisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünün ışığında yarının meslek erbabı olan gençleri sanatın güzelliklerini, niceliğini, zarafetini kazandırmaya öğrencilerimize sanat estetik zevkini ve sanat disiplinini kazandırmaya çalışıyoruz. Ne mutlu ki öğrencilerimiz de eserleriyle bize cevap verdiler. Sergimizde yerli ve yabancı çok sayıda sanat insanının, ressamların resimler yer alıyor. Eserler öğrencilerimizin elinde yeniden hayat buldu” dedi.

‘LİSESİ MEMLEKET MESELESİDİR’

Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, “Meslek lisesi denilince akar sular durur. Meslek lisesi memleket meselesidir. Anadolu’yu geç mesleği seç. Anadolu lisesindeki 9. sınıf öğrencilerini de meslek lisesine geçmeye davet ediyorum. Şuanda yüzde 50’yi yakaladık. Türkiye ortalaması yüzde 22, Alanya’nın ortalaması yüzde 50. Ama yetmez. 8. sınıftan mezun ettiğimiz her 100 öğrencinin 65’ini meslek liselerine ve mesleki eğitime göndermeyi hayal ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)