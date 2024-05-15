Fiat rekabeti kızıştırdı: 384.900 liraya sıfır araba

Fiat, hafif ticari araç kategorisindeki en uygun fiyatlı araba olan Fiat Fiorino için özel bir teklif sunuyor. Fiat Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP E6D Final için firma 759.900 TL fiyat belirledi. Ancak, yapılan kampanya indirimiyle bu fiyat 734.900 TL’ye düşüyor. Ayrıca, müşteriler 350.000 TL taşıt kredisi kullanarak sadece 384.900 TL peşinat ödeyerek bu araca sahip olabiliyorlar.
OTOMOBİL PİYASASINDA REKABET KIZIŞTI
Ülkedeki ekonomik durgunluk nedeniyle alım gücünde düşüş yaşanıyor. Bu durum, insanların daha uygun fiyatlı araçlara yönelmelerine neden oluyor. Ayrıca, hafif ticari araçlar popüler hale geliyor çünkü fiyatları daha uygun ve aile arabası olarak da tercih edilebiliyorlar. Otomobil firmaları da bu talebi karşılamak için çeşitli fırsatlar sunuyorlar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.