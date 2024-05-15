FB'de adaylığını ilan eden Aziz Yıldırım'dan 'mücadele' açıklaması: "Devletle değil hükümetle kavga ederiz"

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanlarından ve uzun yıllar görev yapmış ismi Aziz Yıldırım, kulübün başkanlık koltuğuna geri dönmek için adım attı. Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşarken, Fenerbahçe'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'HÜKÜMETLE HAKLI OLDUĞUMUZ BİR MÜCADELEYİ VERİRİZ'

Yıldırım, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerine katılma kararını resmen duyurduğu basın toplantısında, "Devletle kavga edemeyiz ama hükümetle haklı olduğumuz bir mücadeleyi veririz" ifadelerini kullandı.

'HUKUKİ MÜCADELELER KULÜBÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Kendisinin ve takımının hedefinin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, geçmiş dönemlerde yaşadıkları hukuki mücadelelerin kulübü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin maddi açıdan her zaman sağlam bir zemine sahip olduğunu belirten Yıldırım, kulübün Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ve birleştiği zaman her zorluğun üstesinden gelebileceğini dile getirdi. Ayrıca, kulübün istemediği hiçbir şeyin olmayacağını ve birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmayacağını vurguladı.

ALİ KOÇ'A MOURİNHO ÇAĞRISI

Ali Koç'a Jose Mourinho çağrısı yapan Yıldırım, "Mourinho ile çalışmayı istiyorlarsa imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahüt ediyorum" dedi.

'BİZİ KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR?'

Ali Koç'un, "Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" ifadelerini ele alan Yıldırım, şu şekilde konuştu:

"Mevcut başkan 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar.' dedi. Bu, Ali Koç başkan olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi, hakemler mi, TFF başkanı mı? Eğer bunların hepsi birbirine bağlıysa alttan yukarı gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz."

72 yaşındayım. 3 sene için geleceğim. Fazla olmaz. 'Devam' deseniz de yapamam.

Jose Mourinho ile görüştük. '15 milyon euro verilecek' diye haber yapılıyor. Ee sanane? Siz yönetici misiniz? Böyle basın olmaz. İkna oldu, şartlarda da anlaşırsak Mourinho gelecek. Arabistan'a gitmiyor, paraya ihtiyacı yok.

Eğer mevcut yönetim de Mourinho ile çalışmayı istiyorsa imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahüt ediyorum."

'GALATASARAY DERBİSİNİ KAZANACAĞIZ'

Yıldırım, geçmiş dönemde Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntıları görünce aday olduğunu ifade ederken, bu hafta oynanacak olan Galatasaray derbisini kazanacaklarına inandığını ve yeni bir sürecin başlayacağını belirtti. Ayrıca, mevcut başkanın Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağı yönündeki iddialarına da cevap veren Yıldırım, kulübünü yeniden zirveye taşımayı hedeflediğini dile getirdi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na geçmişte sadece 1 oy farkla seçilmişti. Bu, 15 Şubat 1998'deki olağan genel kurulda yaşandı. Rakibi Vefa Küçük'e karşı kazandığı bu zaferle Yıldırım, Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Ancak, 20 yıl boyunca kulübün başkanlığını üstlendikten sonra, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde görevi Ali Koç'a devretmek zorunda kaldı. Bu seçimde geçerli 20,736 oy arasında Koç'a 16,092 oy, Yıldırım'a ise 4,644 oy düşmüştü.

Kaynak: Karar