Çıplaklı El Sanatları Kursları yıl sonu sergisi açıldı

ÇIPLAKLI Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri İrem Yunusoğlu, Mustafa Eroğlu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sünbül, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım, kurs öğretmenleri Nurhan Muti ve Derya Yurtsever ile vatandaşlar katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura açılış töreninde birer konuşma yaparak, el sanatları kurslarının önemine değindiler. Kurs merkezlerinin eğitim yuvası olduğu kadar aynı zamanda kadınlar için birer sosyal merkez olduğunu vurgulayan Yıldırım, Alanya Belediyesi ile yaptıkları çalışmaların çok verimli olduğuna dikkat çekti.

İLK SERGİ ÇIPLAKLI’DA AÇILDI

Alanya Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 2023- 2024 Eğitim Öğretim yılında 13 kurs merkezi açarak, el sanatları eğitimine devam ettiklerini belirten Hacıkura, ilk sergiyi Çıplaklı Düğün Salonu’nda açtıklarını söyledi. Hacıkura, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı sanat atölyelerindeki kurslara bu yıl yine yoğun katılım olduğunu kaydetti. Çıplaklı El Sanatları Merkezi’nde, ipek kozası el ürünleri, dekoratif ev aksesuarları, fantezi yaka çiçeği ile ceket, etek, bluz, pantolon ve elbise başta olmak üzere kadın giysileri dikimi konularında toplam 221 kursiyere eğitim verildiği ifade edildi.