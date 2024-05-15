Ankara’da Şiddetle Mücadele toplantısı: KGK Genel Başkanı Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti

ALANYA Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan bugün Ankara’da Küresel Gazeteciler Konseyi genel merkezini ziyaret etti. Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında proje direktörü Adem Solak ile Rektör Türkdoğan başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti. Ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.