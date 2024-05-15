Ankara’da Şiddetle Mücadele toplantısı: KGK Genel Başkanı Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti

ALANYA Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan bugün Ankara’da Küresel Gazeteciler Konseyi genel merkezini ziyaret etti. Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında proje direktörü Adem Solak ile Rektör Türkdoğan başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti. Ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.