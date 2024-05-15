- Medya

Ankara’da Şiddetle Mücadele toplantısı: KGK Genel Başkanı Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ankara’da Küresel Gazeteciler Konseyi genel merkezini ziyaret eden Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan’a anı şildi takdim etti

Ankara’da Şiddetle Mücadele toplantısı: KGK Genel Başkanı Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti mask
Ankara’da Şiddetle Mücadele toplantısı: KGK Genel Başkanı Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti
Ankara’da Şiddetle Mücadele toplantısı: KGK Genel Başkanı Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan bugün Ankara’da Küresel Gazeteciler Konseyi genel merkezini ziyaret etti. Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında proje direktörü Adem Solak ile Rektör Türkdoğan başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti. Ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Ankara’da Şiddetle Mücadele toplantısı: KGK Genel Başkanı Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti

Ankara’da Şiddetle Mücadele toplantısı: KGK Genel Başkanı Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti

Ankara’da Şiddetle Mücadele toplantısı: KGK Genel Başkanı Dim Rektör Türkdoğan’a anı şildi takdim etti

# Alanya, ankara, etti

15 May 2024 - 15:08 - Medya

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KGK temsilcisi Yavuz Nufel şiirlerini okuyucu ile buluşturdu mask
KGK temsilcisi Yavuz Nufel şiirlerini okuyucu ile buluşturdu
Firari Erk Acarer'den ajanlık itirafı mask
Firari Erk Acarer'den ajanlık itirafı
Sosyal medyayı yıkan cevap: Erkekler damanacaya bile farklı gözle bakabilir mask
Sosyal medyayı yıkan cevap: Erkekler damanacaya bile farklı gözle bakabilir
Türkmen Bakan Maruf ve heyetinin KGK ziyareti mask
Türkmen Bakan Maruf ve heyetinin KGK ziyareti
Sevilen dizideki çekim hatası gündem oldu mask
Sevilen dizideki çekim hatası gündem oldu
Moldova’dan Gagavuzya’ya baskıda son halka: Başkan Gutul’a yargı sopası mask
Moldova’dan Gagavuzya’ya baskıda son halka: Başkan Gutul’a yargı sopası
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber