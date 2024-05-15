- Yaşam

Alanya’da caretta carettanın yardımına koştular

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Alanya Yeşilöz’de sahile yuvasını yaptıktan sonra denize ulaşamayan Caretta carettanın yardımına çevre dostu bir çift yetişti

Alanya’da caretta carettanın yardımına koştular
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CARETTA carettaların yuvalama alanı olarak bilinen Alanya’nın Yeşilöz sahilinde bir çift, yuvasını yaptıktan sonra ters dönerek denize ulaşamayan caretta carettayı çevirerek denize ulaşmasını sağladı. Çevreci kimliğiyle bilinen Güldane Şahin ve eşi Menderes Şahin tarafından kurtarılan caretta caretta daha sonra denizde gözden kayboldu. Caretta carettayı kurtardıktan sonra yaşananları anlatan Güldane Şahin, “Yıllardır Alanya ve Gazipaşa sahillerinde caretta carettaları gönüllü olarak koruyorum. O gün Yeşilöz sahilinde dalgaların ters çevirdiği caretta carettayı gördüm. Çok büyüktü, carettayı çevirmeye gücüm yetmedi. Eşimi yardıma çağırdım. Eşimin yardımı ile denize ulaşmasını sağladık. Herkesi caretta carettaları koruma davet ediyoruz” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

# Alanya, Bir, gazipaşa, şahin

15 May 2024 - 14:19 - Yaşam

Mahreç  Ramazan Özdemir

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