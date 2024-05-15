Alanya’da kahve tarihle buluştu

KAHVENİN Nil Nehrinden Türkiye'ye olan en saf yolculuğunu hikaye edinen İstanbul merkezli Ms.Neilos Coffees, Alanya’da da hizmet vermeye başladı. Çarşı Mahallesi Damlataş Caddesi Türktaş Konağı olarak bilinen tarihi konakta hizmet vermeye başlayan Ms.Neilos Coffees, kahve severlerin değişmez adresi oldu. Özel ithal edilen kahve çekirdekleriyle eşsiz bir tadım sunan Ms.Neilos Coffees, ambiyansıyla da tam not aldı. Ms.Neilos Alanya İşletmecisi Doğan Solmaz, işletmeyi Alanya’ya kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirtti. Solmaz, “İstanbul merkezli Ms.Neilos markamız artık Alanya’da hizmet vermeye başlıyor. Amacımız kendi ithal ettiğimiz 12 ülkeden çekirdeklerini kendi reçetelerimizle kavurduğumuz kahveyi kahve severlerle buluşturmak istiyoruz. Merkezimiz İstanbul Pendik’te, burası da Akdeniz müdürlüğü olarak faaliyete geçiyor. Şuanlık için sabah 9 gece 12 olarak hizmet vermeye başlayacağız. Soğuk demleme, sıcak kahve çeşitleri, kruvasanlı sandviç çeşitlerimiz ürünlerimiz arasında yer alacak. Burada tamamen hem Alanya'yı temsilen hem Türk turizmini temsilen elimizden geldiğince hizmet vereceğiz. Açmış olduğumuz yer Damlataş Caddesi’nde yaklaşık olarak 100 yıllık bir tarihe sahip bir ev. İçerisi gerek atmosferiyle gerekse de yapısıyla muhteşem. İnsanlara böyle bir atmosferde hizmet veriyor olmak bizim için büyük bir onur. Burayı da tekrardan Alanya'ya kazandırmış olduk” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)