Bakan Göktaş: Aile Enstitüsü’nü hayata geçireceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailenin güçlendirilmesine yönelik politikalara temel sağlayacak aile araştırmalarının yapılması amacıyla Aile Enstitüsü'nü hayata geçireceğiz. Eğitim programlarımızla kadının ve erkeğin, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik temelinde yuva kurmalarına destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı. Göktaş, dünyada ve Türkiye'de nüfusun giderek yaşlandığını belirterek, "Her ne kadar uzak görünse de 2080'de ülkemizde her 4 kişiden 1'inin yaşlı olması bekleniyor. Küresel ölçekteki eğilime paralel olarak, ülkemizde de evlilikler azalıyor. Ortalama ilk evlenme yaşı yükseliyor ve boşanma sayıları artıyor. Doğurganlık hızımız 2018 yılından beri nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altında gerilemeye devam ediyor. Bu durum sağlıktan ekonomiye, şehirleşmeden dijitalleşmeye, sosyal politikalardan çevre politikalarına kadar pek çok alanda değişimi ve riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle küresel ölçekte yaşanan demografik değişim ve dönüşüme karşı bugün aileyi güçlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'EYLEM PLANIMIZ, 5 STRATEJİK AMAÇ VE 100 FAALİYET İÇERİYOR'

Bakan Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planının 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içerdiğine işaret ederek, "Küresel riskler ve demografik dönüşüm karşısında ailenin korunması, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi, aileye duyarlı çevre politikaları ile ailelerin afet ve acil durumlara dayanıklılığının artırılması 5 temel stratejik amacımızdır" dedi.

'6 PİLOT İLDE UYGULAMALARIMIZI BELİRLEYECEĞİZ'

Evlilik ve aile algısını güçlendirecek faaliyetler planladıklarını aktaran Göktaş, "Dinamik nüfus yapımızı korumak için farkındalık çalışmaları, evlilik ve aile algısını güçlendirecek faaliyetler planlıyoruz. Bu kapsamda politikalarımızı doğurganlık hızının en düşük olduğu 3 ilimiz Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek olan 3 ilimiz İzmir, Antalya ve Karaman'da pilot uygulamalarla belirleyeceğiz. Ayrıca küresel riskler ile demografik dönüşüme karşı nesillerin muhafazası ve sürekliliğinin sağlanması için aile kurumunu korumak ve güçlendirmek en öncelikli amacımız. Bu kapsamda aileleri ve aile bireylerini tehdit eden her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara yönelik tedbirleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İkinci amacımız, ekonomik, sosyal, kültürel ve insani kalkınma ile yakından ilişkili olan ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi. Üçüncü amacımız ise aileyi merkezine yerleştirdiğimiz sosyal politika ve hizmetlerimizin etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmak. Dördüncü amacımız, bir yandan medya ve teknolojinin bilinçli kullanımını teşvik ederken diğer yandan dijital dünyanın risklerine karşı aile bireylerini korumak ve bilinçlendirmek" diye konuştu.

Eylem Planının yeni bir yol haritası olacağını vurgulayan Göktaş, "Ailenin güçlendirilmesine yönelik politikalara temel sağlayacak aile araştırmalarının yapılması amacıyla Aile Enstitüsü’nü hayata geçireceğiz. Eğitim programlarımızla kadının ve erkeğin, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik temelinde yuva kurmalarına destek olmayı sürdüreceğiz. Aile ve Gençlik Fonu'yla, evlenecek gençlerin kuracağı yeni yuvaların sağlıklı ve güçlü temeller üzerinde yükselmesine katkı sağlayacağız" dedi.